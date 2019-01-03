Son Dakika Haberleri: Denizlerdeki Bolluk, Balık Fiyatlarını Düşürdü

Denizlerdeki Bolluk, Balık Fiyatlarını Düşürdü

19 dakika önce

DENİZLERDE, son dönemde balıkların bol avlanmasıyla fiyatların düşmesi, balıkçı tezgahlarına yansıdı.

Denizlerdeki Bolluk, Balık Fiyatlarını Düşürdü, System.String[]
DENİZLERDE, son dönemde balıkların bol avlanmasıyla fiyatların düşmesi, balıkçı tezgahlarına yansıdı.  Edirne'de, daha önce kilosu 30 lira olan barbunya 13 liraya, 25 lira olan palamut 15 liraya, 20 lira olan hamsi ise 10 liraya düştü.

Denizlerde, son günlerde balıkların bol avlanması, Edirne'deki balıkçı tezgahlarına ucuzluk olarak yansıdı. Karadeniz'de hamsi bol çıkınca daha önce 20 lira olan kilo fiyatı, 10 liraya kadar düştü. En çok düşüş ise barbunyanın fiyatında oldu. Balıkçıların Marmara Denizi'nde avladığı barbunyanın kilo fiyatı, 30 liradan 13 liraya düştü. Tezgahların vazgeçilmezi palamudun fiyatı ise 25 liradan 15 liraya indi. Edirne'de kurulan balıkçı tezgahları, komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan alışveriş için günübirlik gelenlerin de ilgisini çekiyor. Edirneli balıkçı Okan Köksoy, çok sayıda Yunan ve Bulgar müşterisinin olduğunu belirterek, "Yunan ve Bulgar turistler, her gün gelerek, buradan alışveriş yapıyorlar. Onların ülkelerinde 3'te 1 fiyatına satın aldıkları balıkları toptan alıp, ülkelerinde satanlar bile var. Denizlerde balık bol olduğu için fiyatlar yarı yarıya düştü" dedi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

Edirne, Güncel
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