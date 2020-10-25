Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü - Son Dakika

Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü

25.10.2020 13:21

Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü Sezon açıldığından bu yana el yakan hamsi fiyatları, denizlerde hamsinin bollaşmasıyla bir günde düştü.

Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü

İSTANBUL - Sezon açıldığından bu yana el yakan hamsi fiyatları, denizlerde hamsinin bollaşmasıyla bir günde düştü. Bir günde kilosu 40-50 lira arasında satılan hamsi 20 liraya düşerken yıllardır görülmeyen Kofana balığı da Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'nda yerini aldı.

Sezon açıldığından bu yana hamsi fiyatları el yakarken bir gün önce kilosu 40-50 lira arasında değişen hamsi fiyatları bir günde 20 liraya düştü. Hamsinin bollaşmasıyla Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısına gelen vatandaşlar fiyatlardan memnuniyetini dile getirdi. Yıllardır denizlerde görülmeyen Kofana Balığı ise yine balıkçı ağlarına takıldı. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısına alışverişe gelen bir vatandaş hamsi fiyatlarından memnuniyetini dile getirerek, " Bir çok et ürününden ucuz ve sağlıklı 20 lira normal bir fiyat" dedi.

Balıkçı Kenan Balcı ise denizlerdeki balık bolluğundan memnuniyetini dile getirerek, " Herkes diyordu ki denizler kurudu, hayır tam aksine bu sene denizler coştu. 40 gündür Palamut Bayramıydı bugün de başladı hamsi bayramı.40 liradan 20 liraya düştü havada güzel. İnşallah 15 liraya kadar da düşer. Halkımıza önerim hangi balığı ucuz bulursak o balığı tercih edelim. 10 gün palamut 10-15 liraydı bugün 25 lira. Hangi balığı ucuz bulursanız onu alın. Ucuz balık demek bol çıkmış anlamındadır. Halkımız ucuz olan balıkları tercih etsinler" dedi.

Bu sene denizlerde uzun süredir görülmeyen balık türlerinin de görüldüğünü kaydeden Balcı, "10 sene önce vardı bu sene deniz coştu Kofana tekrar görüldü" diye konuştu.

Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü
Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü
Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü
Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü
Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü
Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü
Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü
Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü
Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü

Beylikdüzü, Balcı, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizlerde hamsi bolluğu, fiyatlar bir günde yarı yarıya düştü - Son Dakika

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