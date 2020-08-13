Denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi - Son Dakika

Denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi

Denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 50'si geri dönüştürülmüş malzemeden oluştuğu belirtilen çevre dostu su şişesinin tanıtımı yapıldı.

Denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 50'si geri dönüştürülmüş malzemeden oluştuğu belirtilen çevre dostu su şişesinin tanıtımı yapıldı. Hayat Su tarafından üretilen şişenin lansmanında UNDP Türkiye 'Sudaki Yaşam Savunucusu' milli sporcu Şahika Ercümen ile FAO Türkiye 'Sıfır Atık Sıfır Açlık' proje destekçisi beslenme uzmanı Dilara Koçak, İstanbul Boğazı'nda yaptıkları dalışla denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Hayat Su tarafından üretilen Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 50'si geri dönüştürülmüş malzemeden oluştuğu belirtilen su şişesinin tanıtımı gerçekleşti. Geri dönüşüm yolculuğundaki ilk adımı simgeleyen 500 ml'lik ürünün lansmanı ile birlikte Hayat Su, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın Sıfır Atık Mavi projesine destek sağlayacak. Lansmanda, UNDP Türkiye tarafından 'Sudaki yaşam savunucusu' seçilen rekortmen milli sporcu Şahika Ercümen ile Sıfır Atık Sıfır Açlık programı destekçisi ve beslenme uzmanı Dilara Koçak, gerçekleştirilen etkinlik kapsamında İstanbul Boğazı'nda bir dalış gerçekleştirdi.

Denizlerdeki kirliliği ve dünya için geri dönüşümün önemini vurgulayan Hayat Su Pazarlama Direktörü Gökçe Kunt, "Bugün çok güzel bir projenin adımını attık. Aslında su kategorisinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik adına attığımız somut aksiyonları, geleceğe dönük sözlerimizi paylaştık. Türkiye'nin ilk yüzde 50'si geri dönüştürülmüş plastikten üretilen çevre dostu şişeyi tanıtıyoruz" dedi.

"Plastik tüketimimizi yüzde 33 oranında azalttık"

Bugüne kadar plastik tüketiminin yüzde 33 oranında azaltıldığına dikkat çeken Kunt, "Bugün Türkiye'yle tanıştırdığımız 500 ml'lik yüzde 50'si geri dönüştürülmüş hayat çevre dostu şişelerimizin yanı sıra, 2025'e kadar portföyümüzdeki tüm pet şişelerin geri dönüştürülmüş plastik içereceğinin haberini veriyoruz. Amacımız kullandığımız pet oranının ortalama yüzde 50'sinin geri dönüştürülmüş olmasını sağlamak. İlk adımını yüzde 50'si geri dönüştürülmüş plastikten ürettiğimiz şişelerle attığımız bu yolculukta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık projesi' başta olmak üzere en etkin resmi atık toplama ve geri dönüşüm sistemlerine destek olmak, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, daha fazla plastiğin geri dönüştürülmesini sağlamak, toplumsal bilinci artırmak amacıyla eğitim kurumları ile iş birliği yapmak gibi çok daha kapsamlı çalışmalara imza atacağımızın sözünü veriyoruz" açıklamalarında bulundu.

Şahika Ercümen: "Denizdeki atıkların yüzde 80'i suyun altında bulunuyor"

Bu dalış ile denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine vurgu yapmak istediklerini dile getiren Şahika Ercümen, "Suları korumak aslında benim boynumun borcu diyebilirim. Ben her dalışımı suya duyduğum minnettarlıkla gerçekleştiriyorum. Su beni yaşama döndürdü. Bende suyla yapılabilecek çok şeyin olduğuna inanıyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz dalışta yine çok fazla atıkla karşılaştık. En büyük amacım çevreme bu durumu göstermektir. Su altında tek kalıyorum, denizi temizlemek için desteğe ihtiyacım var. Denizdeki atıkların yüzde 80'i suyun altında bulunuyor. Suyun altında cam şişeler, çakmak, çok fazla kişisel atıklar bulunuyordu. Bunları çıkarmaya çalıştık. Ancak herkesin bu durumu biraz içselleştirerek sorumluluk haline getirmesi gerekiyor. Bugün bir önceki dalışıma göre daha az atık vardı. Umarım su altını ve çevremizi korumaya devam ederiz. Atıkların denizlere değil, geri dönüşüme gitmesini destekliyorum. 2014 yılında toplanan 10 milyar şişeyle ekonomiye 150 milyon liralık katkı sağlanmıştır. Bu projenin hem doğaya hem de ekonomiye katkısı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DenizTemiz Derneği/TURMEPA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise, insanlığın bu zamana kadar kişi başına 1 ton plastik ürettiğini vurgulayarak, "Üretilen plastiklerin üçte birini sadece bir kez kullanıp attık. Yalnızca yüzde 15'ini geri dönüştürdük. Oysaki plastiğin geri dönüşümü hayati bir önem taşıyor. Çünkü 1 milyon ton plastiği geri dönüştürmek, 1 milyon aracın trafikten alınmasıyla aynı etkiyi yaratıyor. Denizlere ise her yıl 8 milyon tondan fazla plastik atılıyor. Okyanuslarda şu an 150 milyon tondan fazla plastik bulunuyor. Bu atıkları azaltmak bizim elimizde, kullandığımız plastikleri geri dönüşüme kazandırarak doğa için önemli bir adım atabiliriz" diye konuştu.

Denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi

Şahika Ercümen, Plastik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi - Son Dakika Ekonomi
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