Son Dakika Haberleri: Denizleri korumak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği başlıyor - İSTANBUL
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Denizleri korumak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği başlıyor - İSTANBUL

5 saat önce

- Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen'ın deniz altındaki çöp toplama etkinliği Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçların deniz dibi temizliğinden görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik...

Denizleri korumak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği başlıyor - İSTANBUL, System.String[]
- Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen'ın deniz altındaki çöp toplama etkinliği
Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçların deniz dibi temizliğinden görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor. Sıfır Atık Mavi Projesi, İstanbul Boğazı'nda Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlar ile dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yapılmasıyla start aldı. Deniz altından çöp toplama etkinliğine Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:12 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Şahika Ercümen, Güncel
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