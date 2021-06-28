Kıyı ve nehir geçiş sularında dağılım gösteren mikroplastikler ile deniz çöplerini araştıracaklar - Son Dakika

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) bünyesinde, kıyı ve nehir geçiş sularında dağılım gösteren mikroplastikler ile deniz çöplerinin araştırılması için araştırma grubu oluşturuldu.

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversite arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 yıllarında Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kıyı ve nehir geçiş sularında dağılım gösteren mikroplastikler ile deniz çöplerinin, RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan ve ekibinden oluşan Mikroplastik Araştırma Grubu tarafından araştırılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün sahibi olduğu "Yerüstü Sularında Mikroplastikler, Etkileri ve Kontrol Yöntemleri Projesi"nin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki yıl sürecek proje kapsamında Üniversitemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol dolayısıyla mikroplastik analizleri Üniversitemiz Mikroplastik Araştırma Grubu tarafından gerçekleştirecektir. Projede ayrıca, mikroplastiklerin etkilerinin ortaya konulması ile kontrol yöntemlerinin geliştirilmesine dair stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra çöpler, mikroplastikler ve mikroplastiklerin üzerine adsorbe olan kimyasallar da dikkate alınarak sucul ekosistem üzerindeki etkileri de araştırılacaktır."