Denizlerin çöpçüsü olarak bilinen 1,5 metrelik boz camgöz köpek balığı kıyıya vurdu - Son Dakika
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Denizlerin çöpçüsü olarak bilinen 1,5 metrelik boz camgöz köpek balığı kıyıya vurdu

12.07.2022 14:34

Antalya'nın Kemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve denizlerin çöpçüsü olarak bilenen boz camgöz türü köpek balığı, ölü olarak sahile vurdu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve denizlerin çöpçüsü olarak bilenen boz camgöz türü köpek balığı, ölü olarak sahile vurdu. Balığın zararsız olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Derinde yaşar, gece yükselir. İridir, ağırlığı fazladır" dedi.

Kemer ilçesinde sabah saatlerinde kano ile denize açılan vatandaşlar, su üzerinde 1,5 metre uzunluğunda köpek balığı gördüler. İlk önce tedirgin olan vatandaşlar, daha sonra ölü köpek balığını ipe bağlayarak karaya çıkardı. Balığın turu hakkında bilgi veren AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bozcam göz olarak adlandırdığımız bir köpek balığı turudur. Denizlerin çöpçüsüdür bu balık. Zararı yoktur. Derinde yaşar. Gece yükselir. İridir, ağırlığı fazladır. Denizin içinde derinlerde bulunur kıyılara yanaşmaz. Muhtemelen paraketeye yakalandı. Yakalayan balıkçı da daha sonra bırakmış olabilir. Avcılığı yasak şuanda. Dipte büyük ihtimalle yeme geldi. Bunlar kıyıya yanaşmaz, korkulacak bir durum yok" sözlerine yer verdi.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş/İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizlerin çöpçüsü olarak bilinen 1,5 metrelik boz camgöz köpek balığı kıyıya vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlerin çöpçüsü olarak bilinen 1,5 metrelik boz camgöz köpek balığı kıyıya vurdu - Son Dakika
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