Denizlerin "Fatih"i Samsun'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizlerin 'Fatih'i Samsun'da - Son Dakika

Denizlerin "Fatih"i Samsun'da

6 saat önce

TCG Fatih (F-242) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a geldi.

Denizlerin

TCG Fatih (F-242) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a geldi.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F-242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 20-23 Ocak tarihlerinde Samsun'da bulunacak. Sabah saatlerinde Samsun'a gelerek limana demir atan savaş gemisi 20 Ocak Pazartesi günü 13.30-17.00 saatlerinde, 21 Ocak Salı günü öğleden önce 09.00-12.00 ve öğlenden sonra 13.30-17.00 saatlerinde, 22 Ocak Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saat aralıklarında 3 gün halkın ziyaretine açık olacak.


Deniz Kuvveleri Komutanlığının en önemli fırkateynlerden olan gemi 115.5 metre uzunluk ve 14.2 metre genişliğe sahip. - SAMSUN

Karadeniz, Samsun, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok
Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:05:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlerin "Fatih"i Samsun'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]