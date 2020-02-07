Sahil Güvenik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı emrinde bulunan uyuşturucu madde arama köpeği "Taro", kaçakçılara göz açtırmıyor.

Uyuşturucu kaçakçılığına karşı yoğun uğraşı veren güvenlik güçleri, tüm birimleriyle mücadelesini aralıksız sürdürürken, ekiplerin bu çalışmalarında en önemli ortaklarından biri de eğitimli köpekler.

Aldıkları eğitimler ve hassas koku alma özellikleri sayesinde saklanmış uyuşturucu maddeleri bulmada önemli bir faktör olan arama köpekleri, güvenlik güçlerinin adeta gözü kulağı oluyor.

Sorumluluk alanlarında deniz güvenliğini, emniyetini, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve suç işlenmesini önlemek gibi önemli görevler üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadelede de aktif rol oynuyor.

Ekiplerin bu mücadelelerine destek vermek için İstanbul, İzmir, Samsun ve Mudanya'da 4 arama köpeği bulunduran ekipler, bu köpeklerin sayısını da artırmayı hedefliyor.

Söz konusu arama köpeklerinden 6 yaşındaki Alman çoban köpeği "Taro", Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı emrinde narkotik ve psikotrop madde aramasında görev yapıyor.

"16 haftalık eğitimden geçiriliyor"

Köpek eğitmeni Uzman Çavuş Ünal Dikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Alman çoban köpeği Taro'nun sorumluluk alanlarında meydana gelebilecek uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarında görev yaptığını anlatarak, Taro'nun, hassas koku alma özelliği sayesinde saklanmış uyuşturucu maddeyi kısa bir sürede tespit ettiğini söyledi.

Dikbaş, Taro'nun deniz araçları başta olmak üzere şüpheli araç ve binalarda adli ve mülki makamlar tarafından talep edilen durumlarda uyuşturucu madde tespitine yönelik aramalar yaptığını belirterek, şunları anlattı:

"Narkotik ve psikotrop arama köpekleri idarecisiyle birlikte Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde 14 haftalık temel eğitim, itaat eğitimi, ileri itaat eğitimi, kondisyon, parkur eğitimi, narkotik ve psikotrop maddelerin koku tanıtım eğitimi, bina, araç, meskun mahal gibi yerlerde yapılan uyuşturucu madde arama eğitimi almaktadır. Buna ek olarak 2 haftalık denizde idame eğitimlerine tabi tutulmakta ve toplamda 16 haftalık bir eğitim sürecinden geçmektedir."

"İdarecilerde hayvan sevgisi şartı"

Arama köpeklerinin özel hazırlanmış kulübelerde yaşadıklarını aktaran Dikbaş, "Bu kulübeler açık alanda en az 9 metrekarelik yaşam alanına sahip, zemini kaymaz tabanlı, yatma alanı yerden ısıtmalı, temizliği yapılması için su drenajı olan, ses, soğuk ve rüzgardan korunaklı yerlerdir. Köpeklere kuduz, karma, bronsin ve korona aşıları uygulanmaktadır. Mevsim şartlarına göre en az iki veya üç ayda bir köpeğin kilosuna göre iç parazit ve dış parazit ilaçları uygulanmaktadır. Ayrıca 6 ayda bir kez genel durumunu gösteren sağlık taramasından geçirilerek sağlık raporu düzenlenmektedir." diye konuştu.

Dikbaş, uyuşturucu madde arama köpeği idarecilerinin de Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alanında çalışmaya istekli, köpeklere karşı uyumu tavır sergileyebilecek sorumluluğu verilen köpeğin barınma, bakım, beslenme ve eğitiminde gerekli hassasiyeti gösterebilecek disiplinli, sabırlı, hayvan sevgisi olan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan personel arasından seçildiğini söyledi.

JAKEM'e gönderilen eğitmen adaylarının burada ön eleme testine tabi tutulduğunu ve burada uyumlu olanların belirlendiğini ifade eden Dikbaş, ön eleme testinden sonra belirlenen personelin 14 haftalık narkotik ve psikotrop arama köpeği eğitmen kursuna gittiklerini kaydetti.

"Arama köpeklerinin sayısının artırılması hedefleniyor"

Ünal Dikbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 4 Belçika "Malinoes" cinsi ve bir de Alman çoban cinsi arama köpeğinin bulunduğunu, bunların da İstanbul, İzmir, Samsun ve Mudanya'da görev yaptığını anlatarak, Sahil Güvenlik Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele alanında kapasitesinin geliştirilmesi için arama köpeklerinin sayısını artırmayı planladığını kaydetti.