Denizlerin "hayalet ağ avcısı Aksona" iş başında - Son Dakika

Denizlerin "hayalet ağ avcısı Aksona" iş başında

13.10.2020 11:05

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Aksona" lakaplı sünger avcısı Mehmet Baş, balıkçılar tarafından kayalıklarda bırakılan ağları kendi imkanlarıyla yıllardır temizlemeyi sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Aksona" lakaplı sünger avcısı Mehmet Baş, balıkçılar tarafından kayalıklarda bırakılan ağları kendi imkanlarıyla yıllardır temizlemeyi sürdürüyor.

Bodrum'da "son sünger avcısı" olarak bilinen 71 yaşındaki Baş, "Aksona Mancorna" isimli teknesiyle Gökova Körfezi'ne açılarak, balıkçıların deniz dibinde kayalıklara takılan ağlarını denizden çıkarmak için verdiği gönüllü mücadelesiyle takdir topluyor.

Baş ve beraberindekiler, Gökova açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe dalış yaptı. Dalışta deniz dibinde tespit edilen, gözle görülmediği için de "hayalet ağ" olarak tabir edilen ve doğal yaşamı tehdit eden ağlar temizlendi. Ağ temizleme çalışmaları su altı kamerasıyla da görüntülendi.

Doğa gönüllüsü olarak bunu sürekli yapan Baş, denizi "hayalet ağlardan" temizlemenin mutluluğuyla limana döndü.

Baş, AA muhabirine, denizleri hayalet ağlardan kurtarmayı görev edindiğini söyledi.

Sudaki ağların eriyip çürümediğini, yüzlerce yıl bölgede kaldığını belirten Baş, "Sentetik malzeme olduğu için çürümüyor. Bu ağlar balık yuvalarını kaplıyor. Bundan dolayı da balık yuvası kalmıyor. Balık sirkülasyonu azalıyor, balıklar bunlara takılıp ölüyor." ifadelerini kullandı.

Hayalet ağların denizin altında çok büyük kirlilik oluşturduğuna dikkati çeken Baş, bu ağların denizin altında binlerce yılda oluşan ve halk arasında "büyüyen taş" olarak bilinen sütun taşlara da zarar verdiğini kaydetti.

Bunun önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Baş, şöyle konuştu:

"Dalış yaptığım bölgede üç dört adet yaklaşık 10 metre yüksekliğinde binlerce yılda oluşan taşlardan varmış. Ancak bir tanesi devrilmiş. Bunu görünce çok üzüldüm. Bölgenin değişik yerlerinde bu taşlardan boy boy var. Bu bölgenin korunması için ne gerekiyorsa yapıyorum. Gerekirse daire amirlerimizle de görüşüp oranın korunması ve turizme açılması için girişimlerde bulunacağım. Denizden ekmek yiyen herkese saygım var. Ama denizlerimizi lütfen bilinçli kullanalım. Her yerde söylüyorum, dipte ağ mı kaldı, bana 'alo' deyin, ben gelip dalayım ve çıkarayım. Onu geriye kazanalım. Ağlarımız milli servet, denizlerde bırakmayalım. Denizlerdeki canlıları öldürmeyelim, ekmek yediğimiz sofrayı kirletmeyelim. Denizlerimizi gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Bodrum'un hayalet ağ avcısı olarak ben 7/24 her zaman her yerde iş başındayım."

Baş, Gökova'daki dalışta yaklaşık 50 metreye daldığını ve buradan az da olsa ağlar çıkardığını aktardı.

Bazı balıkçıların oldukça bilinçli olduğunu dile getiren Baş, "Balıkçı arkadaşlarımdan birisi beni aradı, 'Gökova bölgesinde ağım takıldı ve kaldı' dedi. Ben de tesadüfen oraya gitmiştim ve o ağları çıkarttım. Bana haber verildiği için bunu geriye kazandırmış olduk. Ağların yanı sıra olta misina gibi birçok atık temizledim." diye konuştu.

Denizlerin hayalet ağ avcısı Aksona iş başında
Denizlerin hayalet ağ avcısı Aksona iş başında
Denizlerin hayalet ağ avcısı Aksona iş başında
Denizlerin hayalet ağ avcısı Aksona iş başında

Hayalet, Gökova, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Denizlerin 'hayalet ağ avcısı Aksona' iş başında - Son Dakika

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