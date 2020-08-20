'Denizlerin prensi' turfanda lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta - Son Dakika

ÇANAKKALE'de 1 Eylül 'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde, balık hali tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Denizlerin prensi olarak bilinen lüfer tanesi 60 liradan satılırken, mevsim balığı palamudun tanesi de 80 liradan alıcı bekliyor. Eylül ve ekim aylarıyla birlikte Karadeniz 'den Ege 'ye sıcak sulara akın eden lüfer ve palamudun kendisini erken göstermesi ise, balık hali esnafl tarafından sezonun iyi geçeceği yönünde yorumlanıyor.

1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde, Çanakkale balık hali tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Kuzey Ege Denizi'nde uluslararası sularda trollerin 15 Temmuz'da avlanmaya başlaması, yine boğazda dalyanlarda avcılık yapılması ve olta balıkçısının çok olması sayesinde tezgahlarda her çeşit balık bulunuyor. 1 Eylül'deki av sezonuyla birlikte fiyatların da düşmesi bekleniyor.