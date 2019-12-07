Son Dakika Haberleri: Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı
Son Dakika Güncel Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı - Son Dakika

Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı

6 saat önce

Denizli'nin turizm sektöründe daha da ilerlemesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Denizlili turizmcilerle birlikte 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'na katıldı.

Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı, System.String[]

Denizli'nin turizm sektöründe daha da ilerlemesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Denizlili turizmcilerle birlikte 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'na katıldı.Büyük ilgi çeken Denizli standı fuara damgasını vurdu.


Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi, 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşti. 43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300'e yakın katılımcısıyla kapılarını 13'üncü kez açan fuara Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ile birlikte katılan Denizli Büyükşehir Belediyesinin standı büyük ilgi çekti. Şehrin değerlerini tüm dünyaya tanıtmak ve kentin turizm potansiyelini artırmak için fuarda en çok ziyaret edilen stantlardan biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi standında; beyaz cennet Pamukkale başta olmak üzere Denizli Kayak Merkezi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ve Ladoikya gibi eşsiz doğal ve kültürel güzellikler ile DENTUROD'a üye turistik tesisler anlatıldı.


"Tüm dünyaya Denizli'nin değerlerini ve turizm potansiyelini tanıtıyoruz"


Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, burada yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıldır Travel Turkey İzmir Fuarı'na katıldıklarını belirtti. Fuarda tüm dünyaya Denizli'nin değerlerini ve turizm potansiyelini anlattıklarını kaydeden Gökoğlan, "Kentimizin tanıtımı ve otellerimizin potansiyellerini anlatabilmek açısından bu fuarların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şehrimize sahip çıkmak adına bu çalışmalara destek veriyoruz. Otellerimiz ve bizler Denizli'nin değerlerini, tesislerini ve turizm potansiyelimizi ziyaretçilerimize anlatıyoruz" dedi.


"Pamukkale'yi ziyaret eden turist sayısı 3 milyon olacak"


DENTROD Başkanı Gazi Murat Şen ise, Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla fuara katıldıklarını belirterek, "Neredeyse Denizli'deki bütün otelcilerimiz burada. Denizli'yi ve Pamukkale'yi en iyi şekilde tanıtmaya geldik. Ortak paydada buluşulan ve ortak yapılan bu tarz işlerin bölgemize katkısı oldukça fazla oluyor. Bu yıl içerisinde Pamukkale'yi ziyaret eden turist sayısı 3 milyon olacak. Biz bu sayının artmasına şehrin turizmden alacağı payın artmasına ve Denizli'nin turizm şehri olarak anılması için gayret ediyoruz. Şehrimize ve turizme olan katkılarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Denizli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Urla'nın son Osmanlıları! Dedelerinin mirasının peşine düştüler
İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 21:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]