Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı

Denizli'nin turizm sektöründe daha da ilerlemesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Denizlili turizmcilerle birlikte 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'na katıldı.Büyük ilgi çeken Denizli standı fuara damgasını vurdu.



Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi, 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşti. 43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300'e yakın katılımcısıyla kapılarını 13'üncü kez açan fuara Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ile birlikte katılan Denizli Büyükşehir Belediyesinin standı büyük ilgi çekti. Şehrin değerlerini tüm dünyaya tanıtmak ve kentin turizm potansiyelini artırmak için fuarda en çok ziyaret edilen stantlardan biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi standında; beyaz cennet Pamukkale başta olmak üzere Denizli Kayak Merkezi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ve Ladoikya gibi eşsiz doğal ve kültürel güzellikler ile DENTUROD'a üye turistik tesisler anlatıldı.



"Tüm dünyaya Denizli'nin değerlerini ve turizm potansiyelini tanıtıyoruz"



Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, burada yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıldır Travel Turkey İzmir Fuarı'na katıldıklarını belirtti. Fuarda tüm dünyaya Denizli'nin değerlerini ve turizm potansiyelini anlattıklarını kaydeden Gökoğlan, "Kentimizin tanıtımı ve otellerimizin potansiyellerini anlatabilmek açısından bu fuarların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şehrimize sahip çıkmak adına bu çalışmalara destek veriyoruz. Otellerimiz ve bizler Denizli'nin değerlerini, tesislerini ve turizm potansiyelimizi ziyaretçilerimize anlatıyoruz" dedi.



"Pamukkale'yi ziyaret eden turist sayısı 3 milyon olacak"



DENTROD Başkanı Gazi Murat Şen ise, Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla fuara katıldıklarını belirterek, "Neredeyse Denizli'deki bütün otelcilerimiz burada. Denizli'yi ve Pamukkale'yi en iyi şekilde tanıtmaya geldik. Ortak paydada buluşulan ve ortak yapılan bu tarz işlerin bölgemize katkısı oldukça fazla oluyor. Bu yıl içerisinde Pamukkale'yi ziyaret eden turist sayısı 3 milyon olacak. Biz bu sayının artmasına şehrin turizmden alacağı payın artmasına ve Denizli'nin turizm şehri olarak anılması için gayret ediyoruz. Şehrimize ve turizme olan katkılarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ