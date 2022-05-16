DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI - Son Dakika
Üye Girişi

DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI

16.05.2022 01:45
DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI

DENİZLİ'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin milli mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, düzenlenen törenle anıldı.

DENİZLİ'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin milli mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan herkese teşekkür eden Başkan Zolan, 103 yıl önce Yunanlar İzmir'i işgal ettikten 4- 5 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile birlikte Bayramyeri Meydanı'nda bir fetva yayınladığını ve milli mücadele ateşini yaktığını belirtti.

Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Milli Mücadele ateşini yakan Denizli, 103 yıl sonra tarihi günü yeniden yaşadı. Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Programa Vali Vekili Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile ellerindeki Türk bayrakları, Denizli Sancağı arkasından yürüyen onbinlerce Denizlili katıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda başlayan törende Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından binlerce Denizlili mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ni takip ederek Kayalık Caddesi'ne ulaştı. 103 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin çağrısı ile başlatılan Milli Mücadele Günü'nün canlandırıldığı yürüyüş Bayramyeri Meydanı'nda son buldu. Burada Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri sundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Mayıs'ın Denizli ve Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Büyüklerimizin yapmış olduğu kurtuluş mücadelesinde onları unutmamak adına aynı ruhla, aynı hedefe doğru birlikte yürüdüğümüz göstermek adına bugün hepimiz buradayız. Atatürk'ümüzün gösterdiği o muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için çalışıyoruz. Kurtuluş Savaşı sadece düşmanı yurttan kovmakla bitmiyor. Bir de eğitim, kültür, sanat, sanayi, spor da mücadele etmemiz ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmamız gerekiyordu. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Denizli'miz üzerine düşen vazifeyi en üst seviyede yerine getirmiştir. Şehrimizle ne kadar gurur duysak azdır. Onun için mücadelemizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. 15 Mayıs bizim için çok önemlidir. İlk kıvılcımın yakılması çok önemlidir. 15 Mayıs Denizli'nin onur ve şeref günüdür" dedi.

Görüntü dökümü:

-Çelenk sunma töreninden -Yürüyüşten detaylar

-Başkan Osman Zolan'ın konuşması


- Denizli
DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI
DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI
DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI
DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI
DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI
DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI
YORUMLAR
500
Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı Denizli'de 175 çocuk, bale ve zumbayla muhteşem bir geceye imza attı Denizli'de 175 çocuk, bale ve zumbayla muhteşem bir geceye imza attı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Bekçiyi ve amcasını vurdu, sonra intihar etti
01:07 Balık tutmak isteyen gençler denize düştü! Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti
01:04 2. kez seçildi! Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
00:32 Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
00:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! MHP'den yüzde 10.1 sürprizi!
00:21 Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Müze Gazhane'deki tepki toplayan görseller kaldırıldı
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 02:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: DENİZLİ-DENİZLİ 15 MAYIS RUHUNU YENİDEN YAŞADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement