Denizli 2 gün önce taşındığı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

2 gün önce taşındığı ev yangında kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ'de fabrika işçisi Nazmi İçerki'nin 2 gün önce taşındığı ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bir yedek parça fabrikasında işçi olarak çalışan Nazmi İçerki (32), Tavas ilçesinden kent merkezine taşınmaya karar verdi. 2 gün önce Cumhuriyet Mahallesi 3005 sokakta bulunan tek katlı bir evi kiralayan İçerki, ailesiyle birlikte buraya yerleşti. Yeni taşınan ailenin evinde bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının bacadan çıktığı belirlenirken, İçerki ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

'BU SOĞUKTA GİDECEK YERİMİZ YOK

Evlerinde çıkan yangın nedeniyle üzgün olduklarını belirten Nazmi İçerki, İki gün önce taşındığım ev kullanılamaz hale geldi. İki gün elektrikli ısıtıcıyla ısınmıştık. Bugün sobayı yakmıştık. Eşim, annem ve 2 yaşındaki kızım evdeyken yangın çıkmış. Ben dışarıdaydım. Komşularımın da yardımıyla ailemi dışarı çıkarıp itfaiyeyi aradım. Evimiz kullanılamaz durumda. Bacanın üzeri kapalıymış. Sobayı yakınca çatıda yangın başlamış. Eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Canımız sağ olduğu için şükrediyoruz. Bu soğukta gidecek yerimiz yok dedi.