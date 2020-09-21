Denizli 27 ülkedeki 58 ayrı kent ile dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor - Son Dakika

Denizli 27 ülkedeki 58 ayrı kent ile dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın düzenlendiği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Denizli 27 ülkedeki 58 ayrı kent ile dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor, System.String[]

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın düzenlendiği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor. Özellikle, sosyal medyada #WeLoveDenizli etiketi ile oy kullananlar tüm dünyada Denizli rüzgarı estiriyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 27 ülkedeki 58 ayrı kent arasında dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor. Şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen yarışmanın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya oylaması ve online oylama platformlarında yoğun ilgi görüyor. Denizlililer, şehirlerini dünya şampiyonu yapmak için #WeLoveDenizli etiketi ile oy kullanmaya devam ediyor.

İnternet adresi ve sosyal medyadan #WeLoveDenizli etiketi ile 1 oy

Yarışmada herkes, her gün birçok farklı platformda birden fazla oy kullanabiliyor. Yarışmanın online oylaması welovecities.org/tr/denizli/ internet adresinden, sosyal medya oylaması ise Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından gerçekleştiriliyor. İnternet adresinde "Denizli İçin Oy Ver" sayfasında yer alan "Şimdi Oy Ver" ile tercih eden kullanıcılar aynı zamanda sosyal medya hesaplarında da oy kullanabiliyor. Kullanıcıların her gün 1 kez olmak üzere sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi kullanarak yapacağı paylaşımlar yine 1 oy yerine geçiyor.

11 Ekim 2020'ye kadar yarışma devam edecek

11 Ekim 2020'ye kadar sürecek yarışmada Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarında, #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşımlarda yapılacak beğeni, paylaşım ve yorumlar da oy olarak sayılıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşıma gelen beğeni, yorumlar ve yapacağı paylaşıma gelen geri dönüşler oy olarak sayılıyor.

"Şehrimiz inşallah dünya şampiyonu da olur"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerini ve tüm Türkiye'yi Denizli adına oy kullanmaya davet etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin doğa ve çevreye bakışıyla dünya kentleri arasında bir yarışmada mücadele etmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Başkan Zolan, "Denizli'nin İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayan ilk şehirlerden biridir. Birçok şehre örnek olduğumuz İklim Değişikliği Eylem Planımız şehrimizin iklim değişikliği ile mücadelesinde bir mihenk taşı oldu. Türkiye'nin en temiz, en çevreci, en sağlıklı unvanı bulunan şehrimiz inşallah dünya şampiyonu da olur" dedi. - DENİZLİ

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli 27 ülkedeki 58 ayrı kent ile dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor - Son Dakika

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