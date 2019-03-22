Son Dakika Haberleri: Denizli 3.9 Büyüklüğünde Depremle Yine Sallandı

Denizli 3.9 Büyüklüğünde Depremle Yine Sallandı

29 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli 3.9 Büyüklüğünde Depremle Yine Sallandı, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Acıpayam ilçesinde artçı depremler devam ederken bugün saat 11.20'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgede artçı depremler sürüyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa
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