Denizli 3.9 Büyüklüğünde Depremle Yine Sallandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Acıpayam ilçesinde artçı depremler devam ederken bugün saat 11.20'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgede artçı depremler sürüyor. - DENİZLİ

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