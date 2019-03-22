Denizli 3.9 Büyüklüğünde Depremle Yine Sallandı
29 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Acıpayam ilçesinde artçı depremler devam ederken bugün saat 11.20'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgede artçı depremler sürüyor. - DENİZLİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:55 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli Soldado'yu Yakan O Madde
Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı