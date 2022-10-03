Denizli 3. sayfa haberi: FETÖ'cü kamu çalışanları Denizli'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli 3. sayfa haberi: FETÖ'cü kamu çalışanları Denizli'de yakalandı

03.10.2022 14:14
Denizli 3. sayfa haberi: FETÖ'cü kamu çalışanları Denizli'de yakalandı

Gelen Denizli haberine göre Denizli'de yapılan FETÖ operasyonunda aralarında kamu çalışanların da bulunduğu toplam 6 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 1 örgüt üyesi tutuklandı.

Denizli'de yapılan FETÖ operasyonunda aralarında kamu çalışanların da bulunduğu toplam 6 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 1 örgüt üyesi tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; adliye yazı işleri müdürü, avukat, öğretmen, eski askeri öğrenci, eski polis koleji öğrencisi ve mobilya ustası olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak', 'Örgüte Bile İsteye Yardım Etmek', 'Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış! Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış! Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci Serada ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı son mektup akılları karıştırdı Serada ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı son mektup akılları karıştırdı
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli 3. sayfa haberi: FETÖ'cü kamu çalışanları Denizli'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 21:30:40. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli 3. sayfa haberi: FETÖ'cü kamu çalışanları Denizli'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement