Denizli 3. sayfa haberleri: Denizli'de son 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Denizli 3. sayfa haberleri: Denizli'de son 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi

17.10.2022 15:57
Denizli 3. sayfa haberleri: Denizli'de son 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi

Denizli haberleri... Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 57'si yaralanmalı, 75'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 133 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 57'si yaralanmalı, 75'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 133 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 10- 16 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 21 bin 64 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 630'u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 133 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 57'si yaralanmalı, 75'i' maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli 3. sayfa haberleri: Denizli'de son 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli 3. sayfa haberleri: Denizli'de son 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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