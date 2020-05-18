DENİZLİ 40 bin liralık toplam 33 yüzük hırsızlığı kamerada - Son Dakika

40 bin liralık toplam 33 yüzük hırsızlığı kamerada

DENİZLİ'de bir kuyumcu dükkanına gelen ve değeri 40 bin lira olan altın yüzükleri alıp kaçan 3 kadın, çevredeki esnaflar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Yaşanan hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Saraylar Mahallesi, Demirciler Caddesi'nde bulunan Muammer Kocabıyık'a ait kuyumcu dükkanına, bugün saat 11.00 sıralarında, yanlarında bir çocuk ile müşteri görünümünde gelen 3 kadından biri 'takılık yonca altın' almak istediğini söyledi. Takılık yoncaya bakma bahanesiyle kadınlardan bir tezgahtarı oyalarken diğer kadınlardan biri de vitrinin alt kısmındaki 33 yüzüğün bulunduğu tablayı alarak elindeki ceketin arasına sakladı. Kadınlar daha sonra takılık yonca altını da almadan, kuyumcu dükkanından ayrıldı. Kadınların ayrılmasından bir süre sonra tezgahtaki yüzük tablasının yerinde olmadığını fark eden tezgahtar, koşup çevredeki esnaflardan yardım istedi. Çevreye dağılan esnaflar, toplam değeri 40 bin lira olan altın yüzükleri çaldıkları ileri sürülen 3 kadını yakalayıp, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine teslim etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli kadın polis merkezine götürülürken, çaldıkları yüzükler ise tutanakla sahibine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anının işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 kadının içeriye girmesi, kuyumcudaki çalışanla konuşmaları, kadınlardan eğilerek vitrindeki yüzüklerin bulunduğu tablayı alıp ceketinin arasına saklaması yer alıyor. Olayın görgü tanıklarından olan kuyumcu Hüseyin Kasap, komşusunun işyerinden 40 bin lira değerinde yüzüğün çalındığını, durumun erken fark edilmesi sayesinde şüphelilerin yakalandığını söyledi.