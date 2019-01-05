Denizli 40 Dairelik Sitede Akıllara Durgunluk Veren Olay

40 dairelik sitede akıllara durgunluk veren olayDenizli'de 4 bloktan oluşan ve 40 dairede 173 kişinin yaşadığı, merkezi sistemle ısıtılan sitede, doğalgaz faturasını ödemeyen eski yöneticinin uyguladığı yöntem akıllara durgunluk verdi.

40 dairelik sitede akıllara durgunluk veren olay



Denizli'de 4 bloktan oluşan ve 40 dairede 173 kişinin yaşadığı, merkezi sistemle ısıtılan sitede, doğalgaz faturasını ödemeyen eski yöneticinin uyguladığı yöntem akıllara durgunluk verdi. Yöneticinin, sitede yaşayanlardan topladığı doğalgaz faturalarını ödemediği, kapatılan sayaçtaki vanaları açıp bahçe hortumuyla kaçak doğalgaz kullanmalarına sebep olduğu ortaya çıktı. Site sakinleri ise duruma Adeta bombanın üzerinde yaşamışız diyerek tepki gösterdi.



Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi'nde bulunan 40 daireden oluşan 4 bloklu sitede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, dönemin site yöneticisi Y.V.(Yücel Vayvada) geçen yıl şubat ayından bu yana, site sakinlerinden para toplamasına rağmen doğalgaz faturalarını ödemedi. Bunun üzerine doğalgaz dağıtım şirketi, 17 Nisan'da sitede bulunan sayaçları söktü. Doğalgaz ödemesi yine yapılmayınca, 26 Haziran'da bu kez sitenin doğalgaz aboneliği iptal edildi. Site sakinleri, merkezi sistem ısınmada kullandıkları doğalgazı, nisan ayından sonra açmadıkları için yaşananlardan habersiz kaldı. Bu süreçte ödenmeyen fatura tutarı ise 54 bin lirayı buldu.



KAÇAK BAĞLANTIYLA DOĞALGAZ KULLANMIŞLAR



Site sakinlerinin doğalgazın kesik olduğunu fark etmemesi için Y.V.'nin geçen yıl ekim ayı başında, mühürlü olan site önünde bulunan sayaçtaki vanaları açtığı öne sürüldü. İddiaya göre yetkililerce sökülen hortumun yerine ise, bu vanalara, bahçe hortumu bağlayarak gaz akışını kaçak sağladı. Y.V. daha sonra aralık ayında görevinden ayrılarak, yaşadığı siteden taşındı. Durum, doğalgaz faturalarının siteye gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Doğalgaz dağıtım şirketi, siteye gelerek kaçak bağlantıyı söktü. Site sakinleri yaklaşık 15 gün boyunca evlerini ısıtamadı. Site sakinleri yaşadıkları olayın ardından toplanarak, Namık Kemal Aydoğan'ı yöneticiliğe seçti. Aydoğan, sitede yaşayanlardan yaklaşık 1500'er lira toplayarak cezayı ödedi. Ardından ise siteye yeni bir abonelik açtırarak, dairelerin tekrar ısınmasını sağladı.



173 KİŞİ BOMBANIN ÜZERİNDE YAŞADIK



Aydoğan, eski site yöneticisi Y.V'den savcılığa giderek şikayetçi olduklarını belirterek, Oran Sitesi sakinleri 15 gün boyunca bu soğuk havada evlerinde titrediler. Elektrik sobalarının başında yeni yıla üşüyerek girdiler. Sebebi, eski yöneticimizin merkezi sistem doğalgaz paralarını cebe indirmesi. Kendisine tebligat yapıldığı halde bize bilgi vermedi. Kendi aramızda para toplayıp doğalgazımızı yeniden açtırdık. Paradan da geçtik, burada kaçak bağlantının üzerinde bu kadar insan deyim yerindeyse bombanın üzerinde yaşamış. Sayaca amatörce telle bağlanan plastik bahçe hortumuyla biz doğalgazımızı kullanmışız. Bu yaşananlardan, oldukça sonra haberimiz oldu, 40 daire de mağdur oldu. Eski site yöneticisiyle görüştük. Parayı ödeyeceğini söylemesine rağmen ödemedi. Kendine ulaşamıyoruz, kayıplara karıştı dedi.



Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan site sakinlerinden Hacer Çetinöz, Doğalgazsız kaldığımız süre boyunca su torbası ve iki elektrikli sobayla yaşadık. Eski yöneticimiz paraları ödememiş. Mağdur olduk diye konuştu. Hüseyin Yıldan ise, eksi site yöneticisinin ödedikleri fatura bedellerini zimmetine geçirdiğini ileri sürerek, mağdur olduklarını kaydetti.

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