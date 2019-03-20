Son Dakika Haberleri: Denizli 5.5 Büyüklüğünde Deprem

Denizli 5.5 Büyüklüğünde Deprem

18 dakika önce

Denizli 5.5 büyüklüğünde deprem (3)VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMADenizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz deprem sonrası yaptığı açıklamada, Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını biliyoruz.

Denizli 5.5 büyüklüğünde deprem (3)

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Denizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz deprem sonrası yaptığı açıklamada, Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını biliyoruz. Kırsaldaki araştırmalarımız da sürüyor. Sarsıntıyı biz de bizzat yaşadık. Biraz uzun sürdü. Ardından 2 artçı oldu. Ardından halk panikle dışarı çıktı dedi. Geçmişte Denizli'nin deprem yapamış bir kent olduğunu belirten Atlamaz, uzmanların bu küçük depremlerin büyük bir depreme oranla iyi olduğunu belirttiklerini hatırlattı.

YEŞİLDERE VE UÇARI MAHALLELERİNDE HASAR VAR

Deprem sırasında Acıpayam'ın kırsal Yeşildere, Uçarı ve Yeniköy mahallerinde bazı evlerde hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre bu mahallelerde herhangi bir can kaybı ve yaralanmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Öte yandan Denizli'de deprem sırasında 1'inci kattan atlayıp yaralanan kadının Feride Ordu olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

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