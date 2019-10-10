Son Dakika Haberleri: Denizli 5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı
Son Dakika Güncel Denizli 5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

Denizli 5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

56 dakika önce

5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandıDenizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 ayrı suçtan aranan 35 yaşındaki Erkan Gümüş, saklandığı ormanlık alanda üzerinde...

5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 ayrı suçtan aranan 35 yaşındaki Erkan Gümüş, saklandığı ormanlık alanda üzerinde kadın kıyafetleriyle yakalandı. Başında eşarp, altında etekle yakalanan Erkan Gümüş, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'adam yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' başta olmak üzere 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, ayrıca hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan Gümüş'ün, Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Erkan Gümüş'ün yakalanması için bu sabah harekete geçti. Erkan Gümüş, ormanlık alan içinde kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakalandı. Başına eşarp takıp, etek giyerek kendisine kadın süsü veren Erkan Gümüş'ün yakalanmamak için bu yolu denediği öğrenildi. Gözaltına alınan Erkan Gümüş, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli 5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:39 Kaynak: DHA
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