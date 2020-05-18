DENİZLİ 6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu - Son Dakika

6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu (2)

CESEDİ BULUNDU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 ve üzeri yaştakiler ile kronik hastalığı bulunanlara getirilen 6 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Hüseyin Kamacı'nın (69) cesedi evinin yakınındaki bir apartmanın çatısında bulundu. Feslikan mahallesindeki bir apartmanının çatısında bir ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ölü bulunan kişinin dün kaybolan Hüseyin Kamacı olduğunu belirledi. Kamacı'nın olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Alzheimer başlangıcı olan Kamaca'nın en son dün saat 17.00'de ATM 'den para çektiği ardından da evine dönmek üzere yola çıktığı belirlendi. Kamaca'nın evinin bulunduğu bina yerine 2 apartman altındaki başka bir 4 katlı apartmana girdiği ve çatı katında öldüğü anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kamaca'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamaca'nın vücudunda herhangi bir delici ve darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.