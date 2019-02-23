Denizli 7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Yakalayıp, Kurtardı
1 saat önce
Denizli 7'nci katta intihara kalkışan kadını polis son anda yakalayıp, kurtardı (YENİDEN)(Tür: Yurt)
Denizli
7'nci katta intihara kalkışan kadını polis son anda yakalayıp, kurtardı (YENİDEN)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:27 Kaynak: DHA
Kadıköy'de Bir Garip Olay
7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Kurtardı
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