Son Dakika Haberleri: Denizli 7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Yakalayıp, Kurtardı

Denizli 7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Yakalayıp, Kurtardı

1 saat önce

Denizli 7'nci katta intihara kalkışan kadını polis son anda yakalayıp, kurtardı (YENİDEN)(Tür: Yurt)

Denizli 7'nci katta intihara kalkışan kadını polis son anda yakalayıp, kurtardı (YENİDEN)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:27 Kaynak: DHA

Polis, Denizli, Güncel
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