DENİZLİ 850 farklı bitki çeşidini toplayıp botanik bahçede yetiştirdi - Son Dakika

DENİZLİ 850 farklı bitki çeşidini toplayıp botanik bahçede yetiştirdi

850 farklı bitki çeşidini toplayıp botanik bahçede yetiştirdiDENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr.

850 farklı bitki çeşidini toplayıp botanik bahçede yetiştirdi

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DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Semiz, 4 ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin bir çok yerinden çoğunluğu endemik olmak üzere 850 farklı bitki çeşidini toplayıp, üniversitenin bünyesinde açılan Botanik Bahçede yetiştirmeyi başardı.

Pamukkale Üniversitesi kampüsü içinde 10 bin 600 metrekare alanda Rektörlüğün desteğiyle kısa süre önce Botanik Bahçe açıldı. PAÜ Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Müdürü olarak görevlendirilen Prof. Dr. Gürkan Semiz, botanik bahçede yetiştirmek için bitki araştırmalarına başladı. Başta Bitki Ekolojisi ve Biyoçeşitlilik olmak üzere Koruma Biyolojisi, Bitki-Böcek İlişkileri ve Populasyon Genetiği gibi konularda araştırmalar yapan Prof. Dr. Gürkan Semiz, Türkiye'nin bir çok bölgesinden çoğunluğu endemik olmak üzere bitkiler toplayıp, botanik bahçeye getirdi. 4 ay gibi kısa sürede ekibiyle birlikte 850 farklı bitki çeşidi toplayan Semiz, bu bitkileri türlerine göre ayırıp, mevsimsel özelliklerine göre açık alanda yada kapalı alanda dikti. Toplam 5 bin adet bitkinin bulunduğu alanı adeta cennete çeviren Semiz, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkilerinde yaptığı çalışmalarla tohumlarını üretmeye başladı.

Çeşitli bölümler olan Botanik bahçede tıbbi ve aromatik bitki bahçesi, Palmiye adası, meşelik, iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaç koleksiyonu, kaya bitkileri bahçesi, her türlü meyve ağaçları, havuzda su içinde süs bitkileri, kaktüs çeşitleri, çiçek bitkileri gibi alanlar bulunuyor. Prof. Dr. Gürkan Semiz ve ekibi yetiştirdikleri bitkilere gece gündüz demeden gözü gibi bakıyor.

PAÜ Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz, botanik bahçesini 6 ay gibi sürede kurduklarını ve bitkileri 4 ayda topladıklarını belirterek, "Bahçemiz ilk olarak uygulama ve araştırma merkezi olarak kuruldu. Bahçemizi 20 gün önce açtık. 11 dönüm alana yayılıyor. 140 metrekarelik alanda kapalı seramız var. Değişik türde bitki türlerini burada sergiliyoruz. Botanik bahçemiz halka açıktır. Türkiye'de ki tüm meşe çeşitlerini burada sergiliyoruz. Merak edilen herhangi bir meyveyi burada yetiştirdik ve yakında meyve verecek. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ hocamızın büyük desteği var. Son altı ayda burayı kurduk. Amacımız doğa sevgisini insanlara aşılamak. Gelecekte ciddi eğitimler yapmak istiyoruz. Bitkiler üzerine eğitimler ve kurslar vermek istiyoruz. Burada Denizli ve bölgemize ait nadir ve endemik bitkiler var. Bu türleri bahçemizde genetik olarak koruma altına alıp, yok olmasına karşı çaba sarf etmek istiyoruz. Bu bitkileri geleceği taşımak istiyoruz. Amacımız bitki türlerini artırmaktır" dedi.

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 20:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ 850 farklı bitki çeşidini toplayıp botanik bahçede yetiştirdi - Son Dakika
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