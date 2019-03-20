Son Dakika Haberleri: Denizli Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Deprem

Denizli Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Deprem

1 saat önce

Meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tahliye edilen hastalar tekrar içeri alındı.

Denizli Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Deprem, System.String[]
Meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tahliye edilen hastalar tekrar içeri alındı.

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sırasında hastanede olan vatandaşlar ve sağlık görevlileri, hastane dışına çıktı. Depremde binadaki küçük sıva çatlaklarından dolayı hastane boşaltılırken, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 hasta başka hastanelere sevk edildi.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleriyle İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin binada yaptığı incelemede, taşıyıcı kolonlarda hasar olmadığının tespit edilmesi üzerine hastalar yeniden içeri alındı.

Zaman zaman artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede tedbir amacıyla Acıpayam Devlet Hastanesinin bahçesine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince sahra hastanesi kuruldu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, hastane binasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, binada yapılan kontrolün ardından hastaları içeri aldıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:39 Kaynak: AA

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