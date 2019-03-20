Son Dakika Haberleri: Denizli Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Deprem

Denizli Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Deprem

1 saat önce

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Acıpayam ilçesinde incelemelerde bulundu.

Denizli Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Deprem, System.String[]
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Acıpayam ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak kriz masasında yetkililerden bilgi alan Tin, daha sonra evlerde hasar meydana gelen mahalleleri ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla görüşen onlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Tin, şunları söyledi:

"Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Devletimiz tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgede AFAD tarafından çadırlar kuruluyor, yemek ihtiyacını karşılamak için de tüm hazırlıklar tamam. Depremin hemen ardından kriz masası oluşturuldu ve devletin ilgili birimleri Acıpayam'ın bütün mahallelerinde tarama çalışması yaptı. Büyük bir deprem atlattık. Devletimiz yaraları sarmak için seferber olmuş durumdadır."

Tin, depremin ardından evleri içine girilmeyecek durumda olan vatandaşların barınma ve yemek ihtiyacının karşılanması için hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:36 Kaynak: AA

AK Parti, Denizli, Acıpayam, Güncel
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