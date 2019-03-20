Denizli Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Deprem
59 dakika önce
Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremin ardından ön hasar tespit çalışmalarının birkaç gün içinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.
Denizli
Valisi Hasan Karahan, Acıpayam
ilçesinde meydana gelen depremin ardından ön hasar tespit çalışmalarının birkaç gün içinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.
Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi
olan 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar çalışmalarına hemen başlandığını belirtti.
Vali Karahan, "Depremin ilk anından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı
sayın Murat Kurum
'un talimatıyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 ekip daire başkanı ile görevlendirilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ve AFAD
Müdürlüğünce 5 ekip oluşturulmuş, toplam 8 ekip afet yerine intikal etmişlerdir." ifadesini kullandı.
Ön hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirilebilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından civar illerden 12 ekip görevlendirildiğini aktaran Karahan, bu çalışmaların birkaç gün içinde bitirilmesinin planlandığını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:12 Kaynak: AA
Denizli Depremine Canlı Yayında Yakalandılar!
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz
İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı!