Denizli Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Deprem
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) internet sitesindeki verilere göre, bölgede 16.01- 21.41 saatlerinde büyüklükleri 2,0 ile 4,2 arasında değişen 34 sarsıntı meydana geldi.
Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 16.01'e kadar 180 artçı sarsıntı yaşanmıştı.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:26 Kaynak: AA
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