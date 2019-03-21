Denizli Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Deprem
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) internet sitesindeki verilere göre, bölgede dün 21.45 ila bugün 06.59 arasında büyüklükleri 1,1 ile 3,5 arasında değişen 161 sarsıntı meydana geldi.
Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar bölgede 375 artçı sarsıntı yaşandı.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:54 Kaynak: AA
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