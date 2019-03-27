Denizli Acıpayam'da Deprem
1 saat önce
AFAD'dan yapılan açıklamada, Denizli, Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD
'dan yapılan açıklamada, Denizli
, Acıpayam
'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiği bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:46 Kaynak: İHA
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