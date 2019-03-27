Son Dakika Haberleri: Denizli Acıpayam'da Deprem

Denizli Acıpayam'da Deprem

1 saat önce

AFAD'dan yapılan açıklamada, Denizli, Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiği bildirildi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Denizli, Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

AFAD, Denizli, Acıpayam, Güncel
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