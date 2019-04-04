Son Dakika Haberleri: Denizli Acıpayam'da Korkutan Deprem

Denizli Acıpayam'da Korkutan Deprem

30 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonucu bazı evlerin duvarları ve bacalarında hasar oluştu.

Bugün saat 18.01'de merkez üssü Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, sarsıntı ilçede korku yarattı. Sarsıntı nedeniyle, Apa, Karahüyük, Uçarı ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu, bacaları hasar gördü.

"DAHA ÖNCELERİ BAŞIMIZA GELMEYEN DEPREME ARTIK ALIŞTIK"

20 Mart tarihinde meydana gelen depremde evi kullanılamaz hale gelen ve çadırda yaşayan İsmet Tekin, meydana gelen depremde korku yaşadığını ifade ederek, "Daha önceki deprem nedeniyle evime giremiyorum. Duvarlarda büyük çatlaklar var. Çadırlarda uyuyoruz. Bugünkü sarsıntı da çok şiddetli oldu. Çadırın içinde bile sallandık. Daha önceleri başımıza gelmeyen depreme artık alıştık" dedi. Çadırda yaşayan depremzedelerden Hasibe Yıldırım ise, depreme çadırda yakalandığını, sarsıntıyla birlikte bir gürültü oluştuğunu belirterek, yine bir evin yıkıldığını sanıp korktuğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:34 Kaynak: DHA

Denizli, Acıpayam, Güncel
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