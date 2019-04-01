Son Dakika Haberleri: Denizli Acıpayam'da okullara deprem tatili

Denizli Acıpayam'da okullara deprem tatili

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime iki gün ara verildi.

Denizli Acıpayam'da okullara deprem tatili, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime iki gün ara verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:56 

Acıpayam, Denizli, Ekonomi
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