Denizli Acıpayam'da okullara deprem tatili
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime iki gün ara verildi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime iki gün ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:56
Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Okullar 2 Gün Tatil Edildi
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