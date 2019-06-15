DENİZLİ Acıpayam'da yağmur sele yol açtı
2 saat önce
Acıpayam'da yağmur sele yol açtıDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yağmur sonrası sel yaşandı.
Acıpayam
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:57 Kaynak: DHA
'da yağmur sele yol açtı
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yağmur sonrası sel yaşandı. Boş olan ve park halindeki bulunan bir otomobille traktör sel sularına kapıldı.
Acıpayam ilçesinde bugün saat 16.00 sıralarında yağmur başladı. Etkisini arttırarak sağanak olarak yağan yağmur, Kuyucak
Mahallesi'nde sel felaketine yol açtı. Boş olan ve park halindeki bulunan bir otomobille traktör, sel sularına kapılara sürüklendi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sel sularıyla bölgedeki tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.
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