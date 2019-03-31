Denizli Acıpayam'daki Deprem Aydın'da da Hissedildi

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Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı

Sıcak Gelişme! Denizli ve Erzincan'da Deprem Meydana Geldi

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