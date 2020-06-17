Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem - Son Dakika

DENİZLİ'de, Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Adliye Sarayı'ndaki yoğunluğunu önlemek için konteynerle önlem aldı. Bahçeye kurulan iki ayrı konteynerde sosyal mesafe kurallarına uyularak, vatandaşların adliye içinde yapacakları dilekçe, adli sicil, vezne gibi ön büro işlemleri yapılabiliyor. Böylece adliyeye 1 günde yaklaşık 1000 kişinin girişi önlenmiş oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Adalet Mahallesi'ndeki Adliye Sarayı'nda da önlemler aldı. Tedbirler kapsamında Başsavcılık, günde en az 1000 kişinin girdiği Adliye Sarayı bahçesine 2 ayrı konteyner kurdu. Konteyner içine hukuk ve ceza mahkemeleri başvuru noktaları adli sicil, ceza ve infaz ile para ödemek için vezne gibi ön büroların tamamı konuşlandırıldı. Ön bürolara başvurmak isteyenler, adliye içine girmeden duruşma dışındaki tüm işlemlerini bu konteynerlerden yapabiliyor. İki ayrı konteyner içindeki ön bürolarda toplam 10 personel sosyal mesafe kuralına göre görevlendirildi. Konteyner çevrelerine, sosyal mesafeyi hatırlatan uyarı levhaları yerleştirildi.