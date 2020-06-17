Denizli Adliyesi'nde normalleşme için bir dizi tedbir alındı - Son Dakika

"Kontrollü normalleşme" sürecine ilişkin Denizli Adliyesi'nin birçok noktasında düzenlemeler yapıldı.



Adliye binasının 4 yerinde temassız dezenfektan makineleri kuruldu. Adliye girişinde sıraya girenlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları için yerlere işaretler yapıştırıldı. Adliye içindeki asansör ve lavaboların yarım saatte bir dezenfekte edildiği belirtildi. Asansörlere ikiden fazla kişinin binmemesi için uyarılar asıldı. Adliye içerisindeki ön bürolar, dışarı kurulan 2 adet konteynere taşındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, basın mensuplarına adliyeyi gezdirerek, alınan tedbirler ve düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Başsavcı Ergül Yılmaz yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını çerçevesinde Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yönerge ve çalışma rehberleri doğrultusunda, hem adliye binalarında hem de cezaevi kampüslerinde gerekli tüm güvenlik ve bulaşı engelleyici tedbirleri aldıklarını söyledi.



Adliyeye gelen vatandaşların kapılardan maskeyle ve sosyal mesafe kurallarına uyarak içeri alındığını anlatan Ergül, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Bilim Kurulunun tavsiyesiyle bir çalışmamız oldu. Adliyemiz biraz dar adliye. Fiziki alanları yeterli değil. Vatandaşımızı olduğunca adliye içerisinde girmesinin önlenmesi gerekiyor. Duruşmaları olanlar hariç diğer işlemler için vatandaşlarımızın adliyeye girmesi hem vatandaşın hemde personelin sağlığı açısından çok önemli. Bu sebeple ön bürolarımızı dışarıda bahçe kısmında konteynerlerde çalışma alanı oluşturduk. Ceza, hukuk, adli sicil ve vezneyi oraya aldık. Hatta baronun ilgili birimini de oraya taşıdık."

Ergül, dava açma ve para cezası ödeme gibi işlemlerin adliye içine girmeden rahatlıkla yapılabildiğini, bu nedenle adliye içindeki yoğunluğun azaldığını da sözlerine ekledi.