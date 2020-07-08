DENİZLİ Ağabeyinin evini tüfekle basan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

DENİZLİ Ağabeyinin evini tüfekle basan kişi gözaltına alındı
Ağabeyinin evini tüfekle basan kişi gözaltına alındıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı ağabeyinin evini tüfekle bastığı ileri sürülen Yılmaz T. (30) gözaltına alındı.
Ağabeyinin evini tüfekle basan kişi gözaltına alındı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı ağabeyinin evini tüfekle bastığı ileri sürülen Yılmaz T. (30) gözaltına alındı.
Olay bugün saat 15.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1497 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Yılmaz T. ile aynı apartmanda yaşadığı ağabeyi Emrah T. (35) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yılmaz T. tartışmanın ardından Emrah T.'nin oturduğu üçüncü kattaki daireye gitti. Av tüfeğiyle içeri giren Yılmaz T. ile abisi ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çelik yelek giyerek binaya girdi. Yılmaz T. polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu silahıyla birlikte teslim oldu. Yaşanana olay sokakta paniğe yol açtı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yılmaz T. polis aracına bindirildiği sırada, 'Emrah T. diye bir abim yok benim, gevşeğin teki kendisi' diyerek tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:44 Kaynak: DHA
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