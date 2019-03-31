Denizli AK Parti İl Başkanı Filiz Gece, Gençlik Kolları Üyelerimize Ateş Açıldı

Ak Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, düzenlediği basın toplantısında, gece, AK Parti İl Gençlik Kolları üyelerine 4- 5 araçtan pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildiğini belirterek, saldırıyı kınadı.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, düzenlediği basın toplantısında, gece, AK Parti İl Gençlik Kolları üyelerine 4- 5 araçtan pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildiğini belirterek, saldırıyı kınadı. Filiz, saldırıda yaralanan olmadığını belirterek, polisin saldırganların yakalanması için çalışma başlattığını bildirdi.



AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları üyeleri de katıldı. AK Parti İl Başkanı Filiz, toplantıdaki konuşmasında, gece saatlerinde AK Parti Gençlik Kolları üyelerine silahla ateş açıldığını söyledi. Saldırıyı kınadığını belirten Filiz, şöyle devam etti



Gençlik Kolları üyelerimiz, parti binamızdaki toplantının ardından gece dışarı çıkmış. İl Başkanlığımızın arka tarafındaki ara sokakta yürürlerken, kendilerine saat 01.30 sıralarında 4-5 araçtan silahla ateş edilerek tacizde bulunulmuş. Bir arkadaşımızın ayağının üzerinden aracın tekeri geçmiş. Olayın ardından durumu polis ekiplerine ilettik. Gençlik Kollarımız menfur saldırı karşısında hiçbir yara almadan kurtuldu. Arabadan pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılarak, bir taciz bir korkutma amacıyla müdahale olduğu delilleriyle elimizde mevcut. Bu yapılan saldırıyı doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu araçları kimler kullanmıştır, içerisinde kimler vardır, ateş edilen silah kime aittir Bunların tespiti emniyet mensuplarımızca yapılacaktır.



Olayın kısa sürede aydınlatılacağına inandığını ifade eden Necip Filiz, Gençlik Kollarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gençlerimiz onlara yapılan muameleye cevap vermeden sakin duruşlarını korumuşlar. Bugün yerel seçimleri gerçekleştiriyoruz. Diğer seçimler gibi bu seçimin de huzur güven içerisinde geçmesini istiyoruz. Şu an sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor. Böyle bir olayın tekrar zuhur etmemesi için başta seçmenlerimize, sandıklarda görevli resmi sandık kurulu başkan ve üyelerine, böyle müdahale ve yönlendirmelere karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Herkes hür bir şekilde bağımsız iradesini sandıkta beyan etmelidir.

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