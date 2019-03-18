Son Dakika Haberleri: Denizli Alacak Tartışmasında Bacanağını Öldüren Şüpheli, Ormanda Drone ile Aranıyor

Denizli Alacak Tartışmasında Bacanağını Öldüren Şüpheli, Ormanda Drone ile Aranıyor

36 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan D. (42), alacak meselesinden çıkan kavgada aynı zamanda bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel'i (60) av tüfeğiyle vurdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan D. (42), alacak meselesinden çıkan kavgada aynı zamanda bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel'i (60) av tüfeğiyle vurdu. Gökdel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan Hasan K.'nin yakalanması için olay yerinin yakınındaki bir ormanlık alanda polis tarafından başlatılan, drone destekli arama çalışmaları sürüyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Hasan D., bugün saat 14.00 sıralarında, 2432 Sokak'ta ev sahibi ve aynı zamanda bacanağı olan Çetin Gökdel ile karşılaştı. İkili arasında, iddiaya göre, alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, çevredekiler araya girip, ayırdı. Eve gidip, ruhsatsız av tüfeğini alan Hasan D., tekrar olay yerine döndü. Hasan D., tüfeğini bacanağı Gökdel'e doğrultup, ateşledi. Göğsünden vurulan Gökdel, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan D. 20 RH 916 plakalı otomobile binerek hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Gökdel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökdel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Hasan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinin iki sokak ilerisinde otomobili terkedilmiş olarak bulunan Hasan D.'nin ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Polis, Hasan D.'nin yakalanması için ormanlık alanın etrafını sardı. Ormanlık alanın geniş ve sarp olması nedeniyle, arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Yakaşık 4 kilometrekarelik alan taranmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadı. Hasan D.'yi havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:00 Kaynak: DHA

Polis, Denizli, Güncel
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