Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - Son Dakika

Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide

6 saat önce

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavideDenizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya girdikleri öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, kendisi gibi diş hekimi olan arkadaşı Kaan Y. ile doktor Süleyman Ali Y.

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya girdikleri öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, kendisi gibi diş hekimi olan arkadaşı Kaan Y. ile doktor Süleyman Ali Y. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşları diş hekimleri Betül Karaayvaz ve Kaan Y., plastik cerrah Süleyman Ali Y., harita mühendisleri Özgür Deniz A. ve Nurullah T.'yi evine davet etti. Grup, gece boyunca alkol aldı. Sabah uyandıklarında Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkol komasına girdikleri değerlendirilen Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Karaayvaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İÇKİLER 'KAÇAK' VEYA 'SAHTE' DEĞİL

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evden gıda ve içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü ürünlerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.

Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide

Bora Füzesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:22 Kaynak: DHA
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