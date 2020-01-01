Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 ++ - Son Dakika

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Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 ++
6 saat önce
DENİZLİ Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 (KÖPEKLERLE UYUŞTURUCU ARANDI)++
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
DENİZLİ Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 (KÖPEKLERLE UYUŞTURUCU ARANDI)++
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