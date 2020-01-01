Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 ++ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 ++ - Son Dakika

Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 ++

6 saat önce

DENİZLİ Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 (KÖPEKLERLE UYUŞTURUCU ARANDI)++

DENİZLİ Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 (KÖPEKLERLE UYUŞTURUCU ARANDI)++

Denizli alkol komasına giren diş hekimi betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide - 2 ++

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
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