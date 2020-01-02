Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:23 Kaynak: DHA
DENİZLİ-Alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı
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