Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı.

DENİZLİ-Alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:23 Kaynak: DHA
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