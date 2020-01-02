Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika

Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı-2

7 saat önce

Alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı-2.

DENİZLİ-Alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı-2

Denizli-alkol komasına girip hayatını kaybeden diş hekimi son yolculuğuna uğurlandı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:23 Kaynak: DHA
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