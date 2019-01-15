Son Dakika Haberleri: Denizli-Antalya Kara Yolu Tek Yönlü Kapatıldı

Denizli-Antalya Kara Yolu Tek Yönlü Kapatıldı

1 saat önce

Denizli-Antalya kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma tek yönlü kapandı.

Denizli-Antalya Kara Yolu Tek Yönlü Kapatıldı, System.String[]
Denizli- Antalya kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma tek yönlü kapandı.


Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde devam eden kar yağışı nedeniyle 1150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri, meydana gelen kazalar nedeniyle ve yolda kalan araçların kaldırılması için Antalya'dan Denizli yönüne trafiği tek yönlü olarak kapattı.


Gökpınar Mahallesi Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturulan kontrol noktalarında da tır ve çekiciler bekletiliyor, zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Yolda kalan araçlara çekicilerle yardımcı olunuyor.

Bu arada Denizli- Afyonkarahisar kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Öte yandan şehir merkezinde sokağa çıkan vatandaşlar kar topu oynadı, camdan horoz heykeliyle birlikte fotoğraf çektirdi.


İranlı Muhammed Ali, ilk defa kar yağışını gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Gökhan Mankır ise kar yağdığını haber alır almaz meydana koştuğunu ve kar topu oynadığını ifade etti.


Kızıyla birlikte fotoğraf çektiren Meryem Çetin ise şehir merkezine kar yağdığı için çok heyecanlı olduklarını söyledi.


Merkezde de kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zincir takarak yola devam etmeye çalıştı.


Belediye ekipleri yollarda kar kürüme işlemi yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:13 Kaynak: AA

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