Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika

Denizli'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli- Antalya kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
Kar yağışı, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerinin yüksek kesimlerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Denizli-Antalya kara yolunun Kazıkbeli mevkisinde araçların Antalya yönüne gidişine izin verilmiyor.
Denizli yönüne ise tek şeritten sağlanan trafiğin normale dönmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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