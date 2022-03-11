Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu - Son Dakika
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Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu

11.03.2022 09:58
Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Denizli'de ulaşım zaman zaman aksıyor.

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Denizli'de ulaşım zaman zaman aksıyor.

Kar yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara karşı ekiplerin müdahalesinin devam ettiği kentte, Denizli- Antalya kara yolunda buzlanma yaşandı.

Kara yolu üzerinde çok sayıda aracın kaldığı Gökpınar mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Buzlanma nedeniyle bazı yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.

Denizli-Antalya kara yolunun her iki istikametinde trafik akışı, kontrollü sağlanıyor. Kelleci Kardeşler mevkisinde bekletilen ağır tonajlı araçlar belli aralıklarla gönderiliyor.

Trafik ekipleri, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde ve Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda kış lastiği veya zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

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Denizli'yi Antalya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor Denizli'yi Antalya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

Tragger, Antalya, Denizli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu - Son Dakika


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