Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Denizli'de ulaşım zaman zaman aksıyor.

Kar yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara karşı ekiplerin müdahalesinin devam ettiği kentte, Denizli- Antalya kara yolunda buzlanma yaşandı.

Kara yolu üzerinde çok sayıda aracın kaldığı Gökpınar mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Buzlanma nedeniyle bazı yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.

Denizli-Antalya kara yolunun her iki istikametinde trafik akışı, kontrollü sağlanıyor. Kelleci Kardeşler mevkisinde bekletilen ağır tonajlı araçlar belli aralıklarla gönderiliyor.

Trafik ekipleri, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde ve Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda kış lastiği veya zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.