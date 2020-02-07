Denizli-Antalya kara yolunda tipi ve sis ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Denizli-Antalya kara yolunda tipi ve sis ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Denizli-Antalya kara yolunda tipi ve sis nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Denizli-Antalya kara yolunda tipi ve sis ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Denizli- Antalya kara yolunda tipi ve sis nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Pamukkale ile Serinhisar ilçesi arasındaki Cankurtaran mevkisi ve Kazıkbeli Geçidi'nde tipi ve yoğun sis etkili oldu.


Bu güzergahta Denizli-Antalya kara yolunu kullanan tır sürücüleri, ilerlemekte güçlük çekti.


Yollarda kalan bazı tır şoförlerinin yardımına trafik polisi ve Karayolları ekipleri yetişti.

Ekipler, greyder ve iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.


Tır sürücüsü Kadir Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoldaki buzlanma nedeniyle ilerleyemediğini söyledi.


Kentten Burdur'a doğru gittiği sırada yolda kaldığını ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtulduğunu belirten Yıldırım, ekiplere teşekkür etti.


Karlı zeminde "drift" denediler


Öte yandan, kara yolunda etkisini gösteren kar yağışı sonrası 3 otomobil ve 1 cipin sürücüleri, bir dinlenme tesisinin yanındaki boş alanda araçlarını karın üzerinde kaydırmayı denedi. Drift denemesi, trafik polisi ekibinin bölgeye gelmesiyle son buldu.

Ekipleri görünce uzaklaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Pamukkale, Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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