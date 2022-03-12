Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım normale döndü - Son Dakika

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolu, kar yağışının durmasıyla ağır tonajlı araçlar için de açıldı.

Bölgede dün akşamdan itibaren etkili kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan ve 6 saatlik çalışma sonucu kontrollü açılan yol, çift taraflı olarak normale döndü.

Kar yağışının etkisini yitirdiği bölgede, yolda oluşan buzlanmanın çözülmesi sonrası kamyon ve tırların geçişine de izin verildi.

Yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalar sürerken, Karayolları ve polis ekipleri, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.

Denizli-Antalya kara yolunda Kazıkbeli, Cankurtaran, Akça ve Çaylı mevkilerinde dün akşam karın şiddetini artırmasına bağlı trafik kazaları nedeniyle araçların geçişlerine izin verilmemiş, yol gece saatlerinde kontrollü olarak açılmıştı.