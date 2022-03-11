Denizli-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Denizli- Antalya kara yolunda, kar yağışı nedeniyle çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.
Denizli'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde yolda kalan araçlar nedeniyle trafik durdu.
Trafik ve karayolları ekipleri yolda kalan araçlar için kurtarma çalışması başlattı.
Çok sayıda araç yolda uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde bu yöne gidecek araçları durdurarak geçişlerine izin vermedi.
Kaynak: AA
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