Denizli-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Denizli-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı

11.03.2022 22:21
Denizli-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı

Denizli-Antalya kara yolunda, kar yağışı nedeniyle çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

Denizli- Antalya kara yolunda, kar yağışı nedeniyle çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

Denizli'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde yolda kalan araçlar nedeniyle trafik durdu.

Trafik ve karayolları ekipleri yolda kalan araçlar için kurtarma çalışması başlattı.

Çok sayıda araç yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde bu yöne gidecek araçları durdurarak geçişlerine izin vermedi.

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Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı Antalya-Konya yolu ulaşıma açıldı (2) Antalya-Konya yolu ulaşıma açıldı (2)

Antalya, Denizli, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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