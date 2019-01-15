Denizli-Antalya Karayolu'nda Kar Esareti
1 saat önce
Denizli-Antalya Karayolu'nda kar esareti DENİZLİ - Denizli-Antalya Karayolu'nda kar sebebiyle yol ulaşıma kapanma noktasına geldi.
Denizli- Antalya
Karayolu'nda kar esareti DENİZLİ - Denizli-Antalya Karayolu'nda kar sebebiyle yol ulaşıma kapanma noktasına geldi. Çok sayıda kar küreme aracının çalıştığı bölgede kar kalınlığı 4- 5 santimi buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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