Son Dakika Haberleri: Denizli-Antalya Karayolu'nda Kar Esareti

Denizli-Antalya Karayolu'nda Kar Esareti

1 saat önce

Denizli-Antalya Karayolu'nda kar esareti DENİZLİ - Denizli-Antalya Karayolu'nda kar sebebiyle yol ulaşıma kapanma noktasına geldi.

Denizli- Antalya Karayolu'nda kar esareti DENİZLİ - Denizli-Antalya Karayolu'nda kar sebebiyle yol ulaşıma kapanma noktasına geldi. Çok sayıda kar küreme aracının çalıştığı bölgede kar kalınlığı 4- 5 santimi buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Denizli, Antalya, Kar, Genel
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